Florenzi ai pm: "L'infortunio mi ha fatto cadere nelle scommesse. Non ho mai vinto"

Florenzi: "Mai scommesso sul calcio"

L'ex Roma ha precisato di non aver mai scommesso sul calcio: "Ho fatto scommesse su altri sport come il tennis [...] anche per questo motivo non sono stato sanzionato dalla Federazione". Le sue giocate si concentravano soprattutto sul "casinò" online. Nel verbale, il calciatore ha aggiunto di non aver mai ottenuto vere vincite: "Non ho mai vinto giocando su quelle piattaforme illegali, le poche vincite andavano a compensare il debito, quindi non ho mai prelevato denaro, semmai avessi vinto non ho idea di come sarebbe avvenuto il pagamento, se con contanti o tramite orologi".

Accumulato un debito da 300mila euro mai saldato

Florenzi ha parlato anche dei rapporti con Tommaso De Giacomo, ritenuto il gestore delle puntate, e con l’ex compagno di squadra Sandro Tonali, oggi al Newcastle, anche lui indagato. "Chiedevo a Sandro Tonali quanto desideravo e mi veniva caricato nel sito per giocare e quando poi perdevo sempre Sandro mi mandava la fattura e mi diceva come pagare". Il calciatore ha infine riferito di avere accumulato un debito da 300mila euro, poi mai saldato quando scoppiò lo scandalo.