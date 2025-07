Milan-Arsenal diretta: segui la prima amichevole di Allegri

SINGAPORE - Tocca al primo Milan di Allegri scendere in campo nell'amichevole di lusso a Singapore contro l' Arsenal di Arteta. C'è grande attesa per la nuova versione rossonera firmata Max, che proporrà diversi esperimenti nella primissima formazione della sua estate milanista: da Leao punta a Tomori terzino destro, è un Milan tutto da scoprire in attesa del mercato. Calcio d'inizio alle 13:30 italiane, segui in diretta la partita .

12:44

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-3-3): Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Musah; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

12:35

La formazione ufficiale dell'Arsenal

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta

12:34

Le possibili mosse di Allegri

Con Santiago Gimenez ancora in vacanza e con Lorenzo Colombo unico a disposizione per la tournée in Asia, Allegri ha intenzione di puntare su Leao, stando alle indicazioni della vigilia. Ieri infatti nella partitella in allenamento il mister livornese ha provato Leao come centravanti, supportato prima da Pulisic e poi da Loftus-Cheek. Il Diavolo potrebbe presentarsi con un 4-3-3, e all’occorrenza trasformarsi in un 4-4-2. In alcune fasi delle esercitazioni svolte ieri, Allegri ha presentato anche un 5-4-1, con Rafa unico riferimento offensivo e Pulisic che ha agito più in supporto del centrocampo.

12:34

Dove vedere in tv Milan-Arsenal

