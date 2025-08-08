Modric già innamorato del Milan: "Club speciale, non vedo l'ora di giocare il derby"

Modric spiega il motivo della scelta del numero 14

“Il mio primo numero è stato il 14 - ha raccontato Modric -, poi l’ho mantenuto anche al Tottenham e ho fatto bene lì. Ed è per questo che, essendo libero, ho voluto sceglierlo di nuovo. Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale. È un piacere indossarlo". Così invece sul primo trofeo vinto da bambino ad Alzano Lombardo e lo scambio di maglie con i ragazzi dell’Immacolata, organizzatori del torneo, durante una partita di Champions League: “Quando ho iniziato la mia carriera da giovane, a Zara, viaggiavamo spesso per partecipare ai tornei in Italia. Siamo stati a Genova, a Senigallia e anche ad Alzano. Abbiamo vinto il trofeo, sono stato premiato come miglior giocatore e ho conservato bellissimi ricordi di quel torneo. L’ultima volta che abbiamo giocato a Bergamo, loro sono venuti con la maglia dell’Immacolata e io ho dato loro la mia. È stato bello ricordare quel momento, perché quel torneo ha un significato speciale per me".

Gli elogi per Leao e i consigli di Ancelotti

Modric ha parlato anche di Rafael Leao, suo nuovo compagno di squadra: “Leao per me, è un giocatore di livello mondiale e il Milan è contento di avere calciatori di questo calibro. Ci ho giocato contro alcune volte, sia a livello di club che di nazionale e lo capisci subito che tipo di calciatore è. Per me, lo ripeto, è senza dubbio un top player a livello mondiale”. A consigliargli il Diavolo il suo ex tecnico Carlo Ancelotti, leggenda rossonera: “Ho parlato con Ancelotti prima di firmare e lui ha detto solo cose molto belle del Milan. Ovviamente le sapevo già prima: quando però uno come Carlo, che è stato un giocatore e un allenatore qui, te le dice, hai una percezione ancora più chiara del club e dell’ambiente".