Una giornata di squalifica e ammenda di diecimila euro. Questa la decisione del Giudice Sportivo per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero è stato espulso nel finale della partita vinta dal Milan contro il Bologna in seguito al rigore inizialmente assegnato per un fallo subito da Nkunku e quindi revocato in seguito a revisione al var. Allegri non sarà così in panchina per la sfida dei rossoneri sul campo dell'Udinese.