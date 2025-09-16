Una giornata di squalifica e ammenda di diecimila euro. Questa la decisione del Giudice Sportivo per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero è stato espulso nel finale della partita vinta dal Milan contro il Bologna in seguito al rigore inizialmente assegnato per un fallo subito da Nkunku e quindi revocato in seguito a revisione al var. Allegri non sarà così in panchina per la sfida dei rossoneri sul campo dell'Udinese.
Allegri espulso, non ci sarà con l'Udinese
L'arbitro Marcenaro, nel finale della partita del Milan contro il Bologna, dopo revisione al var decide di revocare un calcio di rigore inizialmente assegnato al Milan. Una decisione che manda Allegri su tutte le furie, che inizia a protestare e si leva la giacca. Immediata l'espulsione per lui. Quindi, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza: "Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di diecimila euro per Allegri Massimiliano (Milan): per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".