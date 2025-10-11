Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: il comunicato del Belgio

Sostituito nella ripresa del match pareggiato dai 'Diavoli Rossi' contro la Macedonia del Nord, l'esterno rossonerò salterà la sfida con il Galles: in ansia Allegri
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Una brutta notizia per Massimiliano Allegri (già in ansia per le condizioni dello statunitense Pulisic) arriva dal Belgio dove i 'Diavoli Rossi', fermati ieri sul pari a Gand dalla Macedonia del Nord in un'importante sfida valida per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026, hanno annunciato con un comunicato l'infortunio del rossonero Saelemaekers, di ritorno a Milano.

Milan, infortunio Saelemaekers: il comunicato del Belgio

"il controllo medico di oggi - si legge nella nota pubblicata dalla nazionale del Belgio sui propri profili social - ha evidenziato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il Galles". Sostituito dallo juventino Openda al 59' del match contro i macedoni che lo aveva visto partire titolare, l'esterno del Milan sembra aver accusato un problema muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni. Un motivo di preoccupazione per il tecnico rossonero Allegri (secondo a -2 da Napoli e Roma) in vista delle prossime partite di campionato a San Siro contro la Fiorentina (domenica 19 ottobre) e il Pisa (venerdì 24 ottobre) e della successiva trasferta a Bergamo contro l'Atalanta (martedì 28 ottobre). Attesa ora per gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto al suo rientro in Italia per capire l'entità dell'infortunio.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Belgio, 0-0 con la MacedoniaMilan in ansia per Pulisic