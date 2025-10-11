Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: il comunicato del Belgio

Milan, infortunio Saelemaekers: il comunicato del Belgio

"i l controllo medico di oggi - si legge nella nota pubblicata dalla nazionale del Belgio sui propri profili social - ha evidenziato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il Galles". Sostituito dallo juventino Openda al 59' del match contro i macedoni che lo aveva visto partire titolare, l'esterno del Milan sembra aver accusato un problema muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni. Un motivo di preoccupazione per il tecnico rossonero Allegri (secondo a -2 da Napoli e Roma) in vista delle prossime partite di campionato a San Siro contro la Fiorentina (domenica 19 ottobre) e il Pisa (venerdì 24 ottobre) e della successiva trasferta a Bergamo contro l'Atalanta (martedì 28 ottobre). Attesa ora per gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto al suo rientro in Italia per capire l'entità dell'infortunio.