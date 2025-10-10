Qualificazioni Mondiali: frena il Belgio di De Bruyne, Rabiot in gol con la Francia

Rabiot in gol con la Francia, Mbappé segna e va ko

Pronostico rispettato al 'Parco dei Principi' di Parigi dove la Francia di Deschamps, con i milanisti Maignan e Rabiot titolari come lo juventino Khéphren Thuram (out invece per infortunio l'interista Marcus suo fratello) ha battuto 3-0 l'Azerbaigian (solo panchina per il romanista Koné, dentro nel finale invece l'altro milanista Nkunku) e continua così a viaggiare a punteggio pieno in vetta al Gruppo D (9 punti in 3 partite). A sbloccare il match prima dell'intervallo capitan Mbappé, a segno di piatto destro dopo una serpentina tra cinque avversari (45+2'), con Rabiot a mettere poi in cassaforte il risultato di testa (69') su assist dello stesso madridista, sostituito in seguito per infortunio da Thauvin, autore pochi minuti dopo del definitivo tris (86'). Nell'altro match del girone successo prezioso per l'Ucraina, che ha vinto 5-3 sul campo dell'Islanda e si è presa così il secondo posto sorpassandola in classifica (con 4 punti è ora a +1). Botta e risposta tra genoani in avvio, con Ellertson che (dopo una traversa colpita dal fiorentino Gudmundsson) al 34' ha risposto al vantaggio ospite firmato in avvio da Malinovskyi (14'). Gli ucraini hanno però rimesso la freccia prima del riposo, colpendo prima con Gutsulyak (45') e poi ancora con Malinovskyi (45+5'), ma l'Islanda è riuscita a riaprire la partita con un colpo di testa di Gudmundsson (59') che ha poi trovato la doppietta e il 3-3 al 75'. Cinque minuti prima era entrato il romanista Dovbyk tra le fila dell'Ucraina, che nel finale ha trovato la forza per sorpassare di nuovo con Kaliuzhnyi (85') e per chiudere poi definitivamente i giochi con Ocheretko (89').