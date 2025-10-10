Qualificazioni Mondiali: frena il Belgio di De Bruyne, Rabiot in gol con la Francia

ROMA - Alla vigilia della sfida che vedrà protagonista l'Italia sul campo dell'Estonia, con gli azzurri a caccia di punti imporanti nel Gruppo I in cui inseguono la capolista Norvegia, anche oggi (10 ottobre) come ieri non sono mancati gol ed emozioni nelle altre partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, con diversi protagonisti della Serie A scesi in campo.
Le classifiche aggiornate dei gironi
Risultati, tabellini e calendario
Solo un pari per il Belgio di De Bruyne contro la Macedonia
Nel Gruppo J sorpasso fallito per il Belgio di Rudi Garcia, che nello scontro diretto di Gand ha sprecato diverse occasioni (25 i tiri totali) e non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 contro la Macedonia del Nord, restando così secondo a -1 dagli avversari (che hanno però giocato una partita in più). Tra i 'Diavoli Rossi' in campo per tutta la gara il capitano De Bruyne, mentre è uscito nella ripresa il milanista Saelemaekers (sostituito al 59' dallo juventino Openda); tra i macedoni in campo dal primo minuto invece l'altro napoletano Elmas. Nell'altro match del girone poker casalingo del Kazakistan, che torna a gioire dopo tre sconfitte di fila e sale a quota 6 punti: 4-0 al Liechtenstein (al sesto ko in altrettanti match giocati) con la doppietta di Kenzhebek (26' e 59') e le reti di Zaynutdinov (28') e Kasym (81').
Belgio-Macedonia del Nord 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
Kazakistan-Liechtenstein 4-0: cronaca, statistiche e tabellino
Rabiot in gol con la Francia, Mbappé segna e va ko
Pronostico rispettato al 'Parco dei Principi' di Parigi dove la Francia di Deschamps, con i milanisti Maignan e Rabiot titolari come lo juventino Khéphren Thuram (out invece per infortunio l'interista Marcus suo fratello) ha battuto 3-0 l'Azerbaigian (solo panchina per il romanista Koné, dentro nel finale invece l'altro milanista Nkunku) e continua così a viaggiare a punteggio pieno in vetta al Gruppo D (9 punti in 3 partite). A sbloccare il match prima dell'intervallo capitan Mbappé, a segno di piatto destro dopo una serpentina tra cinque avversari (45+2'), con Rabiot a mettere poi in cassaforte il risultato di testa (69') su assist dello stesso madridista, sostituito in seguito per infortunio da Thauvin, autore pochi minuti dopo del definitivo tris (86'). Nell'altro match del girone successo prezioso per l'Ucraina, che ha vinto 5-3 sul campo dell'Islanda e si è presa così il secondo posto sorpassandola in classifica (con 4 punti è ora a +1). Botta e risposta tra genoani in avvio, con Ellertson che (dopo una traversa colpita dal fiorentino Gudmundsson) al 34' ha risposto al vantaggio ospite firmato in avvio da Malinovskyi (14'). Gli ucraini hanno però rimesso la freccia prima del riposo, colpendo prima con Gutsulyak (45') e poi ancora con Malinovskyi (45+5'), ma l'Islanda è riuscita a riaprire la partita con un colpo di testa di Gudmundsson (59') che ha poi trovato la doppietta e il 3-3 al 75'. Cinque minuti prima era entrato il romanista Dovbyk tra le fila dell'Ucraina, che nel finale ha trovato la forza per sorpassare di nuovo con Kaliuzhnyi (85') e per chiudere poi definitivamente i giochi con Ocheretko (89').
Francia-Azerbaigian 3-0: cronaca, statistiche e tabellino
Islanda-Ucraina 3-5: cronaca, statistiche e tabellino
Poker Germania, la Slovacchia cade in Irlanda del Nord
Nel Gruppo A traffico in vetta dove irrompe la Germania, che alla 'PreZero Arena' di Sinsheim ha battuto 4-0 il Lussemburgo (al terzo ko in altrettante gare): a segno Raum (12'), capitan Kimmich su rigore (al 21', con gli ospiti che nell'occasione restano in dieci per l'espulsione di Carlson), Gnagbry (48') e ancora Kimmich (50'). Con questa vittoria i tedeschi agganciano a quota 6 punti la Slovacchia di Francesco Calzona e Marek Hamsik che, con il cagliaritano Obert titolare ma senza il napoletano Lobotka e il veronese Suslov (entrambi infortunati), ha perso 2-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord. È stato l'autogol di Hrosovsky (18') a lanciare i padroni di casa, che nella ripresa hanno trovato anche il raddoppio con Hume (81') e con questo successo, proprio come i tedeschi, hanno agganciato gli slovacchi al primo posto.
Germania-Lussemburgo 4-0: cronaca, statistiche e tabellino
Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
La Svezia protesta con Taylor, va in fuga la Svizzera
Nel Gruppo B sconfitta pesantissima per la Svezia, battuta 2-0 dalla Svizzera alla 'Strawberry Arena' di Solna (in campo l'atalantino Hien e Karlstrom dell'Udinese tra i padroni di casa; l'interista Akanji e il bolognese Freuler invece tra gli ospiti). Dopo un palo colpito da Isak e un gol divorato da Bergvall per la Svezia nel primo tempo, a sbloccare l'equilibrio nella ripresa è stato un discusso rigore assegnato agli elvetici dall'arbitro Taylor (critico nei confronti dei tifosi della Roma e di Mourinho in una recente intervista alla 'BBC'): inutili le proteste svedesi e dal dischetto non ha poi sbagliato Xhaha (65'), con Manzambi autore del raddoppio nel recupero (90+4'). Svezia ferma a un punto dopo tre partite e Svizzera sola in vetta a punteggio pieno. Più di un 'italiano' in campo poi nell'altra sfida del girone tra il Kosovo (capitanato dall'ex laziale Muriqi) e la Slovenia, andata in scena a Pristina e finita 0-0. Per i padroni di casa titolari il comasco Vojvoda e Muric, portiere del Sassuolo protagonista con diversi interventi decisivi (dentro nel finale invece lo juventino Zhegrova); panchina per Lovren dell'Udinese tra gli ospiti, rimasti a secco nonostante la presenza in attacco di Sesko (diverse occasioni fallite dall'attaccante del Manchester United). Con questo pari il Kosovo è ora secondo a quota 4 punti, a +2 sugli stessi sloveni e a -5 dalla vetta.
Svezia-Svizzera 0-2: cronaca, statistiche e tabellino
Kosovo-Slovenia 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
Qualificazioni africane, Costa d'Avorio e Senegal 'vedono' il traguardo
Nelle qualificazioni africane, che ieri hanno visto l'Algeria dell'ex tecnico laziale Vladimir Petkovic staccare il pass per i Mondiali (aggiungendosi così a Marocco, Tunisia ed Egitto), altre nazionali Costa D'Avorio e Senegal si sono avvicinate al traguardo dopo le gare di oggi (10 ottobre). Nel gruppo F gli ivoriani (con il romanista Ndicka rimasto in panchina) hanno travolto le Seychelles 7-0 e, con una sola partita ancora da giocare, guidano la classifica con 23 punti e una lunghezza di vantaggio sul Gabon. I gabonesi tengono aperte le speranze di conquistare il primo posto, che dà il pass per i Mondiali, grazie alla vittoria per 4-3 in casa del Gambia con un incredibile poker di reti di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Marsiglia poi espulso all'86'. Nel girone B in testa alla classifica c'è il Senegal che (senza l'attaccante laziale Dia infortunato) ha vinto 5-0 in casa del Sud Sudan e conserva due punti di vantaggio, a una giornata dalla fine, sulla Repubblica Democratica del Congo che ha vinto 1-0 in casa del Togo (di Bakambu la rete della vittoria). Nel Gruppo C invece successo fondamentale per la Nigeria che, con l'ex napoletano Osimhen e l'atalantino Lookman tra i titolari (entrambi sostituiti poi nella ripresa), ha battuto 2-1 il Lesotho grazie a un rigore trasformato dall'ex udinese Troost-Ekong (55') e a una rete di Adams (80') - inutile poi il gol di Kalake all'83' - ed è ora a -1 dal Sudafrica (0-0 con lo Zimbawe) e a -3 dal Benin capolista (e prossimo avversario nel match dell'ultima giornata in programma martedì prossimo, 14 ottobre).
ROMA - Alla vigilia della sfida che vedrà protagonista l'Italia sul campo dell'Estonia, con gli azzurri a caccia di punti imporanti nel Gruppo I in cui inseguono la capolista Norvegia, anche oggi (10 ottobre) come ieri non sono mancati gol ed emozioni nelle altre partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, con diversi protagonisti della Serie A scesi in campo.
Le classifiche aggiornate dei gironi
Risultati, tabellini e calendario
Solo un pari per il Belgio di De Bruyne contro la Macedonia
Nel Gruppo J sorpasso fallito per il Belgio di Rudi Garcia, che nello scontro diretto di Gand ha sprecato diverse occasioni (25 i tiri totali) e non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 contro la Macedonia del Nord, restando così secondo a -1 dagli avversari (che hanno però giocato una partita in più). Tra i 'Diavoli Rossi' in campo per tutta la gara il capitano De Bruyne, mentre è uscito nella ripresa il milanista Saelemaekers (sostituito al 59' dallo juventino Openda); tra i macedoni in campo dal primo minuto invece l'altro napoletano Elmas. Nell'altro match del girone poker casalingo del Kazakistan, che torna a gioire dopo tre sconfitte di fila e sale a quota 6 punti: 4-0 al Liechtenstein (al sesto ko in altrettanti match giocati) con la doppietta di Kenzhebek (26' e 59') e le reti di Zaynutdinov (28') e Kasym (81').
Belgio-Macedonia del Nord 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
Kazakistan-Liechtenstein 4-0: cronaca, statistiche e tabellino