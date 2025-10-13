Milan, ansia Saelemaekers: ecco quanto rischia di stare fuori 

Dalle partite delle nazionali non sono arrivate buone notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero non avrà a disposizione Alexis Saelemaekers contro la Fiorentina dopo l’infortunio muscolare accusato con il Belgio . L’ex Roma in queste ore si sottoporrà ad esami strumentali per verificare il danno al flessore, ma le prime stime che filtrano dall’entourage del giocatore fanno riferimento ad una quindicina di giorni di stop. Per avere maggiori certezze Allegri attende il verdetto dello staff medico rossonero, tuttavia è consapevole che non avrà Saelemaekers a disposizione nella sfida alla Fiorentina e probabilmente anche contro il Pisa . Dunque a Milanello è già scattato il piano B, ovvero trovare una soluzione all’assenza di Alexis.

Milan senza Saelemaekers

La soluzione più facile, e anche quella più scontata, dovrebbe prevedere l’utilizzo dal primo minuto di Zachary Athekame come esterno sinistro nel 3-5-2. L’ex Young Boys è stato convocato proprio sabato scorso dalla nazionale maggiore per la prima volta. Athekame ha raggiunto il ritiro della nazionale svizzera che dovrà affrontare oggi il match contro la Slovenia. Ma al suo rientro a Milanello comincerà a lavorare sul match contro la Fiorentina e dovrà convincere Allegri a schierarlo dall’inizio. Non sarà una partita facile da gestire, e per questo non è l’unica alternativa sulla fascia sinistra. La seconda opzione sarebbe quella di inserire un giocatore più esperto al posto di Saelemaekers, per concedere ad Athekame un inserimento più graduale. D’altronde il 20enne svizzero fino ad ora ha collezionato solo due presenze per un totale di nove minuti contro l’Udinese e ventuno minuti contro il Napoli. Entrambe le volte è stato inserito nel finale di gara. Ecco perché l’altra idea potrebbe essere l’utilizzo di giocatori più pronti come Loftus-Cheek o addirittura Christian Pulisic. L’americano, che non è al meglio dal punto di vista fisico, già ha giocato molte volte sulla corsia destra, ma come attaccante. Dovrebbe sacrificarsi con ripiegamenti difensivi qualora venisse scelto come sostituto del belga.