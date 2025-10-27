Allegri: “Mi dispiace molto per Tudor. Gli arbitri? Possono sbagliare, accettiamo errori”

Allegri: "Recuperiamo Loftus Cheek. Leao può fare 20 gol"

Massimiliano Allegri ha parlato del momento della squadra, precisando il rientro dei calciatori infortunati: "Sapevamo di avere un calendario difficile. Col Pisa ci siamo complicati la vita. Prepariamo bene la gara di domani, per la quale recuperemo Loftus Cheek. Prima del Parma dovremmo recuperare Pulisic, mentre Estupinan dovrebbe rientrare con la Roma: abbiamo un numero ristretto di giocatori ma sono sufficienti per affrotare al meglio queste partite ravvicinate". Sull'Atalanta: "Giocare a Bergamo è sempre difficile, l'Atalanta è una delle andidate ai primi quattro posti, è uno scontro diretto". Allegri si è concentrato quindi sugli attaccanti: "Leao può fare 20 gol. Sta crescendo di condizione, si sta calando nel ruolo di attaccante. Deve migliorare dentro l'area, dove serve essere più cinici: ha avuto occasioni importanti che non ha sfruttato. Santiago Gimenez sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che se con la Fiorentina entra e fa bene deve giocare e se con il Pisa non la fa, non deve giocare. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan"

Allegri: "Arbitrare è difficile, il Var ha migliorato tantissime cose"

L'allenatore del Milan si è concentrato quindi sulle polemiche arbitrali: "Bisogna andare avanti, per forza. Arbitrare è difficile, soprattutto in questo calcio in cui la velocità è pazzesca. Il Var ha migliorato tantissime cose. Ci vuole un po' più di serenità nell'accettare le cose. Quando te le danno a favore siamo contenti e si chiude un occhio, quando ce le danno contro se ne apre anche un terzo di occhio. Gli arbitri sono giovani, sono bravi e devono fare esperienza. Vedete che tutto si sistemerà". Un commento, quindi, sulle parole di Conte dopo Napoli-Inter, con cui ha detto che devono parlare gli allenatori e non i dirigenti: "Secondo me ci sono momenti in cui parla l'allenatore e altri in cui parlano i dirgenti, com'è sempre stato. Ma ognuno guarda in casa propria".