Il Milan di Allegri come il Napoli di Conte un anno fa: dall'assenza di Coppe all'eliminazione con la Lazio, la previsione fa impazzire il web

ROMA - La scaramanzia accompagna da sempre il mondo del calcio e nelle ultime ore sui social sono diventate virali alcune coincidenze che non sono sfuggite agli appassionati e, soprattutto, ai tifosi del Milan che hanno così trovato un modo per 'consolarsi' dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e un 'motivo' in più per credere nello scudetto. La sconfitta contro la Lazio all'Olimpico è infatti solo l'ennesima analogia tra l'inizio di stagione del Milan e quello che portò poi il Napoli a vincere lo scudetto in quella passata.

Milan, virali sui social le similitudini con il Napoli scudettato

Anche i partenopei l'anno scorso erano fuori dall'Europa ed erano usciti dalla Coppa Italia agli ottavi contro i biancocelesti e inoltre, come i rossoneri quest'anno con Massimiliano Allegri e Igli Tare, si erano presentati al via con un nuovo allenatore (Antonio Conte) e un nuovo direttore sportivo (Giovanni Manna), rinforzando il centrocampo con un big come McTominay (al Milan in estate è sbarcato invece Rabiot). Nelle ultime tre edizioni poi è uscita agli ottavi di finale della Coppa Italia la squadra che ha poi vinto il campionato (il Napoli contro la Cremonese nel 2022/23, l'Inter con il Bologna nel 2023/24 e, appunto, di nuovo il Napoli contro la Lazio nel 2024/25). Non solo: come i partenopei nella passata Serie A (contro il Verona) anche il Diavolo ha perso al debutto quest'anno (contro la Cremonese) e come successo contro gli azzurri nella 12 ª giornata del torneo passato anche nell'ultimo derby (sempre alla 12 ª giornata) l'interista Calhanoglu ha sbagliato un calcio di rigore (per di più calciato verso la stessa porta dello stadio 'Meazza'). Infine un'altra coincidenza: all'ultima giornata dello scorso campionato il Napoli ospitò il Cagliari come farà il Milan a maggio, chiudendo contro i sardi a San Siro dove i suoi tifosi sognano di festeggiare il Tricolore della seconda stella.

Le parole di Allegri sulle coincidenze con gli azzurri di Conte

Una domanda su tutte queste similitudini con il Napoli di Conte è stata fatta allo stesso Allegri dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: "Se sono scaramantico? È ancora lunga - ha risposto sorridendo il tecnico rossonero ai microfoni di 'Italia 1' -. Ora dobbiamo pensare alla trasferta sul campo del Torino, dove il Milan non vince dal periodo Covid. Sarà una partita difficile".