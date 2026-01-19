Fullkrug, il siparietto virale sui social: "Dito rotto? Sono tedesco, quindi..."

È stata una settimana piena per Niclas Fullkrug : dal dito rotto che sembrava poterlo lontano dal campo al furto nella sua stanza di albergo , fino al suo primo gol con il Milan con cui ha deciso la sfida a San Siro contro il Lecce . Il centravanti rossonero sta entrando pian piano nel cuore dei suoi nuovi tifosi, complici anche le sue parole dopo la vittoria in merito alle sue condizioni , che hanno fatto rapidamente il giro del web.

Fullkrug sul dito rotto: "Nessun mistero. Sono tedesco, quindi..."

Dopo il triplice fischio, prima di rientrare negli spogliatoi, Fullkrug si è fermato per rispondere ad alcune domande dei giornalisti. L'attaccante si è presentato in ciabatte con un'evidente fasciatura sul dito rotto, principale argomento dell'intervista: "Mistero sulle mie condizioni? Non c'è nessun mistero, è un dito rotto. Devo solo fare i conti con il dolore e andare avanti". Poi, in italiano, si lascia andare ad una battuta: "Sono tedesco, quindi...". E aggiunge: "Noi siamo molto forti e sappiamo come sopportare il dolore. Serve solo trovare una buona soluzione e l'abbiamo fatto, quindi va bene così. Non voglio perdermi una partita del Milan per questa cosa". Dichiarazioni subito apprezzate dai tifosi rossoneri, sempre più felici del nuovo rinforzo per l'attacco di Allegri.