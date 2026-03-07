Allegri tra derby e futuro: "Al Milan sto bene ma penso al presente. Leao resta a casa? Ha fatto male"
"Io sto bene al Milan, sono contento e abbiamo iniziato un percorso a luglio. Finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo, però, dovremo stare sul presente. Leao ha detto che è una partita da vita o morte? Rafa ne ha parlato calcisticamente. Non diamo troppo peso alle parole.Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato, doveva uscire. Non è che siccome c'è il derby allora si resta sempre a casa. L'Inter sono sei anni che lotta per i primi due posti, ha vinto campionati e giocato finali di Champions. Ed è la squadra più forte del campionato". Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Inter. Conto alla rovescia per il derby scudetto.
Allegri: "57 punti non sono sufficienti per tornare in Champions, tre assenti contro l'Inter"
Allegri ha poi aggiunto: "Il derby è sempre una partita speciale, bella da giocare, bella da vivere. Sarà una bellissima serata di sport dove si affrontano le prime due del campionato. I tre punti valgono domenica come alla prossima giornata. Affronteremo una squadra forte, cercheremo di fare risultato. L'unica cosa che bisogna fare è giocare, viverla. Vedremo come finirà. Nel postpartita vedremo se saremo ancora a -10 oppure a -7 o a -13. Sicuramente deve essere chiaro che 57 punti non sono sufficienti per tornare in Champions. Chi insegue sta correndo, noi abbiamo ancora un calendario difficile: pensiamone una alla volta. Riguardo agli infortunati stanno tutti bene tranne Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez. Ieri Bartesaghi ha fatto allenamento: deciderò domani se giocherà lui o Estupinan. Leao e Pulisic stanno crescendo di condizione come Estupinan. A questo punto del campionato sono le motivazioni a fare la differenza. Anche Fulkrug sta meglio"
Allegri prima di Milan-Inter: "Riaprire la corsa scudetto? Nel calcio non si sa mai"
La sfida con l'Inter capolista: "L'Inter segna in tanti modi, dipenderà se ci sarà Dumfries. Sicuramente hanno tante soluzioni per fare gol, ma anche noi abbiamo qualità. Abbiamo preparato la nostra partita, non so la loro. Quando loro costruiscono e negli ultimi trenta metri diventano una squadra forte. Mancherà Lautaro? Hanno un parco attaccanti importante così come noi. Ci vorranno tutte le componenti per giocare una partita così importante. Possiamo riaprire la corsa scudetto? Nel calcio non si sa mai, intanto ci mancano cinque vittorie per la Champions. Cerchiamo di fare risultati che è la cosa più importante". Allo stadio tornerà Cardinale: "Tutta la proprietà ha grande interesse per costruire un Milan importante e di questo ne siamo contenti".
Allegri su Andre del Corinthians: "Parlare di mercato ora non serve"
Allegri ha poi parlato dei rumors settimanali in avvicinamento al derby: "Io al Real Madrid con Modric e Rabiot? Queste notizie ci hanno permesso di arrivare con la testa fresca al derby. I ragazzi hanno passato una settimana normale. André? Parlare ora di mercato non serve, dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo della Champions".
Allegri: "Quando alleni il Milan non puoi pensare di non arrivare al primo posto"
Allegri sulle prospettive scudetto del Milan: "Quando alleni il Milan non puoi pensare di non arrivare al primo posto. Si parla di rifondazioni, ma il calcio è pieno di variabili e imprevisti. L'unico metodo che conosco è lavorare nel rispetto del Dna del club, poi si pensa a migliorare tutti. Ho avuto la fortuna di tornare al Milan ed ereditare un'ottima squadra. Dentro Milanello tutti amiamo il club con valori morali che fanno la differenza".
Allegri: "Le critiche fanno parte di questo mondo e aiutano a riflettere"
Allegri si è avviato alla conclusione parlando del centrocampo e delle critiche: "Le partite sono piene d'imprevisti, sicuramente abbiamo un centrocampo forte. Ci sono anche Ricci e Jashari. Le critiche fanno parte del gioco soprattutto in questo mondo. Alcune critiche le prendo in modo positivo perché mi fanno riflettere. Da tutti si può prendere qualcosa e in generale vanno accettate. Ci sono tante sfumature e questo è il bello del calcio".
Milan, Allegri: "Pulisic sarà importante per il finale di stagione"
Allegri ha concluso: "Pulisic sarà importante nel finale di stagione. Sta bene come Nkunku e Fullkrug. La squadra sta bene, basta avere le energie giuste".
