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Leao in Portogallo per controlli all'adduttore: le sue condizioni verso Napoli-Milan

L'attaccante tornerà a lavorare a Milanello la prossima settimana. Il problema lo aveva tenuto fuori contro il Torino
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Rafa Leao non prenderà parte alle amichevoli del Portogallo contro gli Stati Uniti e il Messico in programma in questa sosta per le nazionali. L'attaccante del Milan ha raggiunto comunque il suo paese, ma per motivi medici. Leao si trova in Portogallo per ulteriori controlli all'adduttore, dopo che il problema muscolare si è riacutizzato negli ultimi giorni.

Leao in Portogallo per ulteriori controlli all'adduttore

Leao rimarrà in Portogallo fino a settimana prossima. Il giocatore non svolgerà così il suo percorso riabilitativo a Milanello, a fianco dello staff del Milan e dei suoi compagni che non sono stati convocati in questa sosta. Il problema all'adduttore aveva costretto Leao ad assistere alla tribuna all'ultima gara giocata dalla squadra rossonera, vinta a San Siro per 3-2 contro il Torino. La risonanza magnetica alla quale si era sottoposto il giocatore sabato avevano escluso lesioni.

Le condizioni del giocatore verso Napoli-Milan

Il rientro di Leao a Milano è previsto per settimana prossima, quando il Milan inizierà a preparare la delicatissima trasferta al "Maradona" contro il Napoli. Un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto, ma con uno sguardo diretto all'Inter, reduce da due punti conquistati nelle ultime tre partite. Per la sfida Massimiliano Allegri starebbe studiando il cambio di modulo, con il 4-3-3 già provato nell'ultimo turno che potrebbe prendere spazio sul 3-5-2 modulo cardine di questa stagione. 

 

 

 

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