Allegri trema, si fa male Rabiot con la Francia. Il giocatore rassicura tutti: “Niente di grave”
MILANO - Un colpo al ginocchio incassato da Adrien Rabiot durante l’allenamento con la nazionale francese, ha fatto tremare per qualche ora il mondo Milan. Il centrocampista rossonero però ha rassicurato tutti sullo stato di salute, e anche dalla Francia sono filtrate notizie positive sulle sue condizioni tanto che ieri sera Rabiot era in panchina nella sfida con la Colombia. Lo stesso ct, Didier Deschamps, aveva chiarito che il milanista non si era allenato con il resto della squadra nella rifinitura del match, ma a scopo precauzionale aveva svolto un lavoro differenziato con i preparatori della nazionale. Rabiot d’altronde aveva giocato già l’intera partita vinta contro il Brasile, e contro la Colombia avrebbe dovuto riposare. Anche in accordo con il Milan la decisione è stata quella di gestire il problema fisico, specialmente in vista della ripresa del campionato. Il colpo subito al ginocchio non dovrebbe essere di grave entità e questo fattore ha rasserenato il club rossonero.
Milan, con Rabiot in campo media di 2,4 punti a partita
Il Milan conta tantissimo su Rabiot e vuole che il suo miglior centrocampista sia in forma per le restanti otto partite della stagione. Allegri vorrebbe Rabiot al meglio nella trasferta con il Napoli e ha chiesto al giocatore di gestire nel modo più prudente possibile qualsiasi fastidio fisico. Già ad ottobre, infatti, erano sorti dei problemi tra Francia e Milan per la gestione di un problema al polpaccio di Rabiot, che si era poi trasformato in una lesione muscolare. A causa di quell’infortunio, il centrocampista rimase fuori oltre un mese, saltando impegni importanti con la squadra di club. Nell’occasione lo stesso Deschamps fu accusato di aver gestito con troppa superficialità l’infortunio dell’ex giocatore della Juventus. D’altronde la presenza di Rabiot sposta davvero gli equilibri del Milan, e lo testimonia la media punta della formazione rossonera quando gioca il francese. Con Adrien in campo il Milan ha una media di 2,4 punti a gara, senza Rabiot la media crolla di un punto, solamente 1,4 a partita. Ma è un Diavolo diverso anche nel modo di condurre la partita, molto più sicuro con un leader tecnico tra i titolari. Per questo tutto il mondo rossonero spera che l’episodio con la nazionale sia facilmente risolvibile. Il Milan vuole agguantare prima possibile il pass per la Champions League e vuole avere Rabiot al meglio.