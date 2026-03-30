Allegri trema, si fa male Rabiot con la Francia. Il giocatore rassicura tutti: “Niente di grave”

MILANO - Un colpo al ginocchio incassato da Adrien Rabiot durante l’allenamento con la nazionale francese, ha fatto tremare per qualche ora il mondo Milan. Il centrocampista rossonero però ha rassicurato tutti sullo stato di salute, e anche dalla Francia sono filtrate notizie positive sulle sue condizioni tanto che ieri sera Rabiot era in panchina nella sfida con la Colombia. Lo stesso ct, Didier Deschamps, aveva chiarito che il milanista non si era allenato con il resto della squadra nella rifinitura del match, ma a scopo precauzionale aveva svolto un lavoro differenziato con i preparatori della nazionale. Rabiot d’altronde aveva giocato già l’intera partita vinta contro il Brasile, e contro la Colombia avrebbe dovuto riposare. Anche in accordo con il Milan la decisione è stata quella di gestire il problema fisico, specialmente in vista della ripresa del campionato. Il colpo subito al ginocchio non dovrebbe essere di grave entità e questo fattore ha rasserenato il club rossonero.