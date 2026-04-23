Al Milan piace tanto Ismael Koné, esce Fofana

MILANO - A dicembre aveva segnato un gol a San Siro che aveva abbastanza impressionato tutti: recupero palla di forza in avanti, dribbling secco su Gabbia e palla alle spalle di Mike Maignan , tutto con grande leggerezza. Ismael Koné è uno dei nomi più interessanti della bottega pregiata del Sassuolo e il Milan vi ha messo gli occhi addosso, forse proprio a partire da quella rete subita.

Servono 20 milioni di euro per Konè

Canadese classe 2002, Koné ha ritrovato verve in Italia dopo le esperienze non entusiasmanti vissute in Francia tra Marsiglia e Rennes; rilanciato da Fabio Grosso, sembra avere proprio tutte le caratteristiche per diventare un centrocampista di livello. Forte fisicamente, bravo tecnicamente, di personalità con e senza palla. Il prezzo ne è logica conseguenza: servono almeno 20 milioni di euro circa per strapparlo al Sassuolo.

Il Milan potrebbe trovare i soldi per l'acquisto dalla cessione di Youssouf Fofana, titolare con Allegri, ma non così indispensabile per il progetto rossonero a lungo termine: il francese ha estimatori in Premier League e in Turchia e il prezzo si aggira sui 25 milioni di euro. In uscita ci sono anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, di rientro dopo il non felice presto all'Atalanta che non ne riscatterà il cartellino.