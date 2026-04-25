Allegri: "La Juve sta facendo bene. Al Milan mancano 7 punti per la Champions"

Allegri prima di Milan-Juve: "Non è una partita-snodo"

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juve: "Grande equilibrio domani? Difficile da dire, perché il calcio è imprevedibile. Magari arriva un gol dopo pochi minuti e si stappa subito, sicuramente resta una partita meravigliosa, soprattutto in un momento in cui ci giochiamo l'arrivo nelle prime 4 posizioni. L'arrivo di Spalletti ha dato qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato". E la corsa Champions, ora, è più aperta che mai: "Non è una partita-snodo, ci mancano 7 punti per l'aritmetica, magari ne serviranno anche di meno. È una partita da vincere, finora la più importante è stata quella di domenica scorsa a Verona. Domani ci consentirebbe di fare un ulteriore passo verso il nostro obiettivo. Quando si lavora al Milan bisogna lavorare per il massimo traguardo, noi l'abbiamo fatto e dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. L'anno prossimo partiremo da una buona base. Con la società c'è sempre un confronto aperto, ma una base solida ce l'abbiamo".

Allegri: "Fondamentale essere tra le prime quattro"

Allegri ha poi proseguito: "L'importanza della Champions? Per una società di calcio in questo momento in Italia è fondamentale essere tra le prime quattro per giocare la Champions, soprattutto dal punto di vista economico per la società. Vedremo a fine anno dove siamo, finché la matematica non ci dà la certezza della Champions bisogna rimanere con i piedi per terra e lavorare. Dopo la Juve abbiamo il Sassuolo, che è sempre una trasferta scomoda, poi l'Atalanta in casa, il Genoa fuori e l'ultima col Cagliari. Servono 7 punti e vanno conquistati sul campo. Sappiamo che domani sarà difficile, cercheremo di fare un altro passettino. Lo scudetto? Parlare adesso di mercato non serve a niente. Sicuramente domani non potremo raggiungere l'obiettivo aritmeticamente, una volta che l'avremo fatto saremo anche più lucidi per valutare le cose. Adesso magari vedi le cose in maniera poco chiara perché sei preso da altre cose".

Allegri sulla Juve: "Sta facendo molto bene, ma dobbiamo focalizzarci sul nostro obiettivo"

Sulla Juve di Spalletti, Allegri non ha dubbi: "La Juventus sta facendo molto bene sotto l'aspetto del gioco e anche della solidità, perché sono 3 partite che non prende gol. E speriamo che domani lo prenda. Adesso non dobbiamo pensare ai difensori o agli attaccanti, ma solo a fare risultato. L'obiettivo è entrare tra le prime 4, poi faremo il massimo per arrivare secondi e se non ci riusciremo vuol dire che qualcuno avrà fatto meglio. Dobbiamo focalizzarci solo su quello. Mancano 7 punti, magari raggiungere l'obiettivo all'ultima giornata. In questo momento dobbiamo pensare tutti a questo".