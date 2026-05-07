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Mateta al veleno: “Il no del Milan mi ha ferito”. Cosa è successo

L'attaccante francese, che a gennaio era stato ad un passo dai rossoneri, si sfoga:
Antonello Gioia
2 min
TagsMilanmateta
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MILANO - Chissà come sarebbe andata la seconda parte di stagione del Milan se, in attacco, Allegri avesse avuto a disposizione una punta come Mateta. Il francese era stato ad un passo dal vestirsi di rossonero a fine gennaio, ma alcuni controlli medici consigliarono alla dirigenza di via Aldo Rossi di non finalizzare l'affare con il Crystal Palace.

Mateta e il Milan: "Mi ha fatto male psicologicamente"

«Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento quando mi hanno detto che il trasferimento era saltato - ha confessato lo stesso Mateta - ma poi ho riflettuto su come riprendermi, ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner (l’allenatore del Palace, ndc) che il Mateta leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra». Dopo due mesi di stop, Mateta sta seguendo i suoi obiettivi: è rientrato in campo e ha messo a segno tre gol e un assist in nove presenze.

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