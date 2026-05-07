Mateta al veleno: “Il no del Milan mi ha ferito”. Cosa è successo

Mateta e il Milan: "Mi ha fatto male psicologicamente"

«Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento quando mi hanno detto che il trasferimento era saltato - ha confessato lo stesso Mateta - ma poi ho riflettuto su come riprendermi, ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner (l’allenatore del Palace, ndc) che il Mateta leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra». Dopo due mesi di stop, Mateta sta seguendo i suoi obiettivi: è rientrato in campo e ha messo a segno tre gol e un assist in nove presenze.