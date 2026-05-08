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venerdì 8 maggio 2026
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Milan senza pace, dopo Gerry tocca a Furlani: petizione e liberazione

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Ivan Zazzaroni
2 min
TagsMilancardinale e furlani
Milan

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Si è passati da “Cardinale vendila!, vendila!”, coro che ha riempito per mesi San Siro, alla petizione social contro Furlani che sta raggiungendo numeri da referendum sulla separazione delle carriere (ieri sera aveva superato quota 25mila firme).

Lo scudetto dell’Inter, con l’aggiunta della finale di Coppa Italia, ha sensibilmente aumentato la frustrazione del milanista che rimprovera all’attuale gestione di aver perso addirittura il senso delle dimensioni rispetto - appunto - ai nerazzurri.

Non c’è Milan nella coppia Cardinale-Furlani, ma la vera novità è proprio il cambio di bersaglio del tifo, solo in parte derivato dall’uscita di Elliott.

Non si capisce la direzione, né la prospettiva a breve termine della società bifronte: non c’è traccia di un progetto e le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita e Cardinale e Ibra (ruolo per ora incomprensibile) in aperto contrasto con Allegri, il cui unico obiettivo resta il posto in Champions. Prima di andarsene?   

«La più grande squadra di ogni tempo è stata il Milan di Sacchi, ma soprattutto dei tre olandesi, di Baresi e Maldini, di Tassotti e Ancelotti. Non si vedrà mai più una squadra così, più grande del Brasile di Pelé, dell’Olanda di Cruijff». Dal Milan descritto da Carmelo Bene a questo sembrano trascorsi due secoli. Non uno.

 

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