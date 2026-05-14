Milan, Allegri pensa all'addio: la rottura con Ibrahimovic e la possibilità Nazionale

Massimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan al termine della stagione. A prescindere dai risultati che i rossoneri riusciranno a portare a casa nel corso degli ultimi 180' di campionato. Alla base della scelta, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, ci sarebbe l'insoddisfazione per il clima interno che sta accompagnando il finale di campionato. L'attuale tecnico del Milan è fortemente tentato dall'ipotesi Nazionale.

Il rapporto con Ibrahimovic e le divisioni

Allegri si è ritrovato a condurre una nave al centro di una vera e propria bufera: la contestazione nei confronti di Furlani, i dubbi sul futuro di Tare, le difficoltà incontrate sul mercato (a gennaio, nonostante le richieste di rinforzi in attacco, si è ritrovato in rosa il solo Fullkrug) ed un rapporto quasi inesistente con Zlatan Ibrahimovic, avrebbero portato il tecnico toscano a valutare l'addio.

L'ipotesi Nazionale

Allegri, tornato a Milano in estate e attualmente in corsa per la qualificazione in Champions League, sarebbe stanco e sfiduciato. Con Ibrahimovic il feeling non è mai esploso: il tecnico, secondo quanto riportato, sarebbe venuto a conoscenza di telefonate tra il manager svedese ed alcuni calciatori: intromissioni tecniche che Allegri non avrebbe gradito. Nelle ultime due sfide il Milan si gioca tutto: attualmente i rossoneri si trovano al quarto posto, con gli stessi punti della Roma, ma si trovano avanti negli scontri diretti. Al termine della stagione il tecnico toscano tirerà le somme e sceglierà il suo futuro: l'ipotesi Nazionale, con Malagò alla presidenza della Federcalcio, potrebbe essere un'ipotesi più che allettante.