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venerdì 15 maggio 2026
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Modric aspetta l’ok dei medici: come sta dopo la frattura dello zigomo

Ancora speranze per vedere il centrocampista croato in campo con il Milan per l'ultima di campionato
Antonio Vitiello
2 min
TagsMilanModric
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La settimana prossima Luka Modric si sottoporrà ad un controllo medico per stabilire i progressi dopo la frattura allo zigomo ottenuta nella partita contro la Juventus lo scorso 26 aprile. Il campione croato non prenderà parte al match contro il Genoa, ma potrebbe viaggiare ugualmente con la squadra per stare vicino ai compagni in un momento delicato della stagione.

 

Milan, ancora speranza per Modric contro il Cagliari

Mentre per la partita contro il Cagliari, l’ultima del campionato, ci sono ancora delle chance. Se fosse per il giocatore anticiperebbe i tempi per andare in campo, mentre lo staff medico frena per non far correre rischi al croato, specialmente in vista del Mondiale da affrontare con la sua nazionale. Modric nel frattempo sta effettuando le cure a Milanello in attesa di un nuovo check medico tra qualche giorno.

 

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