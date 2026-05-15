Modric aspetta l’ok dei medici: come sta dopo la frattura dello zigomo

Milan, ancora speranza per Modric contro il Cagliari

Mentre per la partita contro il Cagliari, l’ultima del campionato, ci sono ancora delle chance. Se fosse per il giocatore anticiperebbe i tempi per andare in campo, mentre lo staff medico frena per non far correre rischi al croato, specialmente in vista del Mondiale da affrontare con la sua nazionale. Modric nel frattempo sta effettuando le cure a Milanello in attesa di un nuovo check medico tra qualche giorno.