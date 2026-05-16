Il Milan in mano a Ibra? Così Zlatan può scalare le gerarchie. Ma intanto a giugno sarà in America per il Mondiale

MILANO - Nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic in ambito Milan si era fatto vedere da telecamere e fotografi solo per le presenze a San Siro in occasione dei match casalinghi dei rossoneri. Giovedì sera, invece, un'altra apparizione, stavolta lontana dai cori dei tifosi e dall'erbetta dei campi, ma vicina alle videocamere di Sportitalia, le quali hanno mostrato lo svedese all'aeroporto di Milano Linate di ritorno da Londra, dove ha incontrato il proprietario del club Gerry Cardinale; assieme a lui, Massimo Calvelli, ex numero 1 del'ATP di tennis, e uomo RedBird di recente investitura con delega anche nel Consiglio d'Amministrazione di via Aldo Rossi. La deduzione è piuttosto semplice: la parte RedBird della dirigenza rossonera, che comprende, oltre a Cardinale, anche gli stessi Ibrahimovic e Calvelli, ha intenzione di riscalare le gerarchie interne.