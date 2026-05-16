Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 16 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Milan in mano a Ibra? Così Zlatan può scalare le gerarchie. Ma intanto a giugno sarà in America per il Mondiale

Lo svedese pronto ad assumere un ruolo prioritario nel futuro dei rossoneri
Antonello Gioia
3 min
TagsIbrahimovicMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic in ambito Milan si era fatto vedere da telecamere e fotografi solo per le presenze a San Siro in occasione dei match casalinghi dei rossoneri. Giovedì sera, invece, un'altra apparizione, stavolta lontana dai cori dei tifosi e dall'erbetta dei campi, ma vicina alle videocamere di Sportitalia, le quali hanno mostrato lo svedese all'aeroporto di Milano Linate di ritorno da Londra, dove ha incontrato il proprietario del club Gerry Cardinale; assieme a lui, Massimo Calvelli, ex numero 1 del'ATP di tennis, e uomo RedBird di recente investitura con delega anche nel Consiglio d'Amministrazione di via Aldo Rossi. La deduzione è piuttosto semplice: la parte RedBird della dirigenza rossonera, che comprende, oltre a Cardinale, anche gli stessi Ibrahimovic e Calvelli, ha intenzione di riscalare le gerarchie interne.

 

 

Gli impegni e il futuro

Lo svedese vorrebbe farlo già da questa sessione di mercato, riprendendo, senza necessariamente apparire come il frontman tuttofare, poteri sia nella gestione generale del club che sull'area sportiva. La possibilità non è così remota, anche perché Cardinale ha fatto capire, negli ultimi mesi, la volontà di far pesare di più la sua volontà (e i suoi uomini di conseguenza) rispetto al passato. Al di là delle prossime probabilissime rivoluzioni nei nomi e nelle cariche, c'è un altro primordiale problema a cui Ibra dovrà far fronte: i troppi impegni.

Opinionista ai Mondiali

In estate, infatti, lo svedese sarà uno degli opinionisti di punta della rete americana Fox Sports per i Mondiali, con presenze in studio negli Stati Uniti già annunciate, come quella dell'11 giugno per la gara di esordio. Governare la ricostruzione rossonera con un Oceano di distanza non sembra l'idea migliore.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Allegri, la rottura con IbrahimovicMilan, Allegri pensa all'addio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS