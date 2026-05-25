È Antonio Conte il nome forte per la panchina del Milan. Anzi no. Quando sembrava che la proprietà rossonera volesse l’ormai ex allenatore del Napoli per ricostruire un gruppo e un ambiente devastati dalla mancata qualificazione in Champions, arriva il dietrofront. Non sarà lui ma un nome forte "che giochi come Fabregas". A decidere sarà Cardinale, mai più deleghe. Al suo fianco solo Ibrahimovic in questa fase delicatissima.