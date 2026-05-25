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Milan, Cardinale manda via tutti. Smentito Conte: "Vogliamo uno come Fabregas"

Quando sembrava che la proprietà pensasse all’ormai ex allenatore del Napoli per ricostruire un gruppo devastato dalla mancata qualificazione Champions, arriva la linea della società: mai più deleghe. Il ruolo centrale di Ibra
Chiara Zucchelli
1 min
TagsMilanConteAllegri
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È Antonio Conte il nome forte per la panchina del Milan. Anzi no. Quando sembrava che la proprietà rossonera volesse l’ormai ex allenatore del Napoli per ricostruire un gruppo e un ambiente devastati dalla mancata qualificazione in Champions, arriva il dietrofront. Non sarà lui ma un nome forte "che giochi come Fabregas". A decidere sarà Cardinale, mai più deleghe. Al suo fianco solo Ibrahimovic in questa fase delicatissima.

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