Ibrahimovic sul calcio in Italia: "Quando ci sono diecimila persone che ti colpiscono la macchina..."

Zlatan Ibrahimovic guiderà la rivoluzione del Milan . In seguito alla mancata qualificazione in Champions League, è stato lo svedese a consigliare al proprietario Gerry Cardinale di licenziare in tronco il direttore sportivo Tare, l’allenatore Allegri, il Ceo Furlani e il direttore tecnico Moncada . Dopo la sconfitta contro il Cagliari, però, anche lo stesso Ibra è stato preso di mira dai tifosi, costringendolo così a essere scortato al parcheggio : "Quanto tutto va bene, tutti cantano, le cose sono ok. Quando le cose vanno male, invece, devi essere forte mentalmente: ci sono situazioni in cui arrivi all'allenamento con la tua macchina e ci sono diecimila persone che te la colpiscono" . Queste le sue dichiarazioni riguardo il tifo in Italia rilasciate a FoxSport.

"Per i tifosi italiani i club sono più importanti delle loro famiglie"

"In Europa la pressione è altissima. In Italia il calcio non è solo essere tifosi, ma una vera e propria religione". Così Ibrahimovic ha parlato del rapporto tra i tifosi e le proprie squadre al pubblico statunitense, aggiungendo: "Il club è importante più della loro stessa famiglia. Questo accade perché le persone nascono già juventine, interiste, milaniste: tu stai giocando in una squadra che appartiene a loro".

Ibrahimovic, un mese negli Stati Uniti da opinionista per i Mondiali

Ibrahimovic seguirà la rifondazione del Milan dagli Stati Uniti. Lo svedese, consigliere di RedBird, infatti, ricoprirà il ruolo di opinionista del Mondiale prossimo all'inizio. Prima di partire, però, l'obiettivo sarà quello di scegliere i prossimi dirigenti. Nelle ultime 48 ore ci sono stati incontri dal vivo con diversi direttori sportivi, e una serie di call con Ceo stranieri. L’orientamento generale è quello di prendere manager dai campionati esteri, per accelerare un processo di internazionalizzazione del Milan. Quindi, Ibrahimovic seguirà lo sviluppo degli eventi in casa rossonera dall'altra parte dell'oceano.