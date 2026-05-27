Maldini risponde ironicamente a Gerry Cardinale: "Io un one man show? Si commenta da solo"

L'onda lunga del fallimento del Milan , che dopo aver mancato la qualificazione in Champions League ha provocato la reazione del proprietario del club Gerry Cardinale , non coglie impreparato uno dei grandi ex-rossoneri, Paolo Maldini , che la cavalca con la classe di un esperto surfista, chiamandosi ancora una volta fuori dal tentativo di tirarlo in ballo e di finire trascinato in sterili polemiche. Lo storico capitano milanista ed ex direttore tecnico, replica seccamente, ma con la consueta classe, ai tentativi di chiamarlo in causa.

"Cardinale si risponde da solo"

"Un one man show", che non sarebbe in grado di fare squadra. Questa l'idea che Cardinale ha della leggenda rossonera, che proprio per questa sua caratteristica secondo il proprietario non sarebbe stato preso in considerazione per la ricostruzione del Milan. Una provocazione che però Paolo Maldini non raccoglie. Intercettato fuori dalla sede di Sky, in vista degli 'Sky Inclusions Days, mentre firmava autografi e si prestava ai selfie con i tanti tifosi presenti, ha così replicato sorridendo alle incalzanti domande dei giornalisti: "Si risponde da solo".

Ipotesi Fenebahce ancora in piedi

Riguardo il suo futuro professionale, Maldini ha poi glissato sulle domande riguardanti la Nazionale, mentre è stato piuttosto chiaro su un suo possibile incarico in Turchia. È ormai noto il rapporto confindenziale con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenebahce, con il quale ha anche posato nelle foto diffuse sui social dopo gli incontri avvenuti a Istanbul: "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere".