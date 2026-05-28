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Stampa Usa sicura: "Il Milan contatta Pochettino"

Le parti avrebbero avuto un incontro proprio in America. L'ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea e attuale commissario tecnico degli Stati Uniti potrebbe liberarsi dopo il Mondiale
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Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan avrebbe avviato un contatto diretto con Mauricio Pochettino nei giorni scorsi dopo la mancata qualificazione alla Champions League all'ultima giornata di campionato e il conseguente addio di Massimiliano Allegri. Il confronto si sarebbe svolto negli Stati Uniti, poco prima dell’inizio del ritiro della nazionale americana in Georgia, dove il commissario tecnico argentino sta preparando il prossimo Mondiale casalingo.

The Athletic: "Incontro tra il Milan e Pochettino negli USA"

Il profilo dell’ex allenatore di Tottenham, PSG e Chelsea viene considerato molto interessante dalla dirigenza rossonera, che lo vede come uno dei possibili candidati per guidare la squadra nella prossima stagione. A rendere ancora più concreta l’ipotesi c’è anche la situazione legata al contratto di Pochettino con la federazione statunitense: l’accordo dovrebbe terminare subito dopo la conclusione della Coppa del Mondo estiva.

 

Pochettino ritroverebbe Pulisic

Nonostante il tecnico abbia in passato lasciato intendere la volontà di proseguire l’avventura con gli USA, la possibilità di allenare un club prestigioso come il Milan potrebbe rappresentare una tentazione importante. Inoltre, un eventuale approdo in rossonero consentirebbe a Pochettino di lavorare nuovamente con Christian Pulisic.

 

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