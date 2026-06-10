Leao canta in italiano nel parcheggio di San Siro: tifosi del Milan infuriati sui social

Rafael Leao torna a far parlare di sé, questa volta lontano dal campo. L'attaccante del Milan ( ormai ai saluti ) ha infatti pubblicato il brano "Il Mio Momento", segnando il suo debutto musicale in lingua italiana. La canzone di WAY 45, nome d'arte del portoghese, è stata realizzata insieme al trapper Yang ed è stata accompagnata da un videoclip girato nel parcheggio di San Siro .

Prima canzone in italiano per Leao

Una scelta che non è passata inosservata, soprattutto in un momento delicato nel rapporto tra il portoghese, il club rossonero e la tifoseria. Nel testo del brano spicca una frase che ha immediatamente attirato l'attenzione: "Questo è il mio momento. Sputerò sangue fino a quando non avrò vinto". Le reazioni dei sostenitori milanisti non si sono fatte attendere. A riaccendere ulteriormente il dibattito è stato anche il messaggio pubblicato dal Milan sui social in occasione del compleanno del numero 10, celebrato con una foto dell'attaccante in maglia rossonera.

I tifosi rossoneri non la prendono bene sui social

Numerosi i commenti critici da parte dei tifosi, delusi dalla stagione vissuta dal giocatore e dalle recenti tensioni attorno al suo futuro. Tra i commenti più ricorrenti spicca la domanda: "E gli facciamo pure gli auguri?", sintomo di un rapporto che appare ormai fortemente incrinato. Intanto il futuro di Leao resta tutto da definire: il portoghese giocherà il Mondiale con il Portogallo ed è ancora sotto contratto con il Milan, ma le voci di mercato continuano a rincorrersi.