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Leao canta in italiano nel parcheggio di San Siro: tifosi del Milan infuriati sui social

La traccia è intitolata "Il mio momento" e il videoclip è stato girato nei pressi dello stadio
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Rafael Leao torna a far parlare di sé, questa volta lontano dal campo. L'attaccante del Milan (ormai ai saluti) ha infatti pubblicato il brano "Il Mio Momento", segnando il suo debutto musicale in lingua italiana. La canzone di WAY 45, nome d'arte del portoghese, è stata realizzata insieme al trapper Yang ed è stata accompagnata da un videoclip girato nel parcheggio di San Siro.

Prima canzone in italiano per Leao

Una scelta che non è passata inosservata, soprattutto in un momento delicato nel rapporto tra il portoghese, il club rossonero e la tifoseria. Nel testo del brano spicca una frase che ha immediatamente attirato l'attenzione: "Questo è il mio momento. Sputerò sangue fino a quando non avrò vinto". Le reazioni dei sostenitori milanisti non si sono fatte attendere. A riaccendere ulteriormente il dibattito è stato anche il messaggio pubblicato dal Milan sui social in occasione del compleanno del numero 10, celebrato con una foto dell'attaccante in maglia rossonera.

 

I tifosi rossoneri non la prendono bene sui social

Numerosi i commenti critici da parte dei tifosi, delusi dalla stagione vissuta dal giocatore e dalle recenti tensioni attorno al suo futuro. Tra i commenti più ricorrenti spicca la domanda: "E gli facciamo pure gli auguri?", sintomo di un rapporto che appare ormai fortemente incrinato. Intanto il futuro di Leao resta tutto da definire: il portoghese giocherà il Mondiale con il Portogallo ed è ancora sotto contratto con il Milan, ma le voci di mercato continuano a rincorrersi.

 

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