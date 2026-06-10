Leao saluta il Milan: "Ho conquistato quello che volevo, andrei via contento"

Leao si allontana dal Milan e ammette: "Pioli il miglior allenatore che ho avuto"

Le ultime in ordine cronologico arrivano dall'intervista del giocatore ai microfoni di Rtp: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare", ha affermato in un San Siro deserto. Leao ha poi risposto alla domanda su quale fosse il suo miglior allenatore: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo, è stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto, dopo Stefano Pioli".

"Cristiano Ronaldo un idolo, spettacolare giocare con lui"

Leao prosegue parlando tra famiglia e Mondiale: "Dio mi ha dato un dono di poter giocare a un buon livello e aiutare la mia famiglia. Vincere i Mondiali credo sia la realizzazione di ogni calciatore. Non c’è nulla di più importante che vincere una competizione grande come i Mondiali". Poi su Cristiano Ronaldo: "È un idolo e lo sarà per sempre. Sarà un idolo anche per i miei figli ed è un idolo anche di mio fratello. È spettacolare giocare con lui".