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venerdì 5 giugno 2026
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Leao attacca il Milan e si offre alla Premier: "Ho giocato per mesi da infortunato in un ruolo non mio. In Inghilterra sarei valorizzato"

Dopo il saluto improvviso del portoghese ai rossoneri, sono stati diffusi altri estratti della stessa intervista: ecco cosa ha detto
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TagsLeaoMilan
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La situazione in casa Milan è più incasinata che mai. Dopo l'esonero di praticamente tutta la dirigenza da parte di Cardinale, il club sta ancora cercando le persone giuste a cui affidare il futuro del club. Al momento non c'è una direzione e l'umore dei giocatori, tanti di loro impegnati al prossimo Mondiale, sta cambiando rapidamente. Il primo segnale è arrivato da Rafael Leao, che domenica ha praticamente annunciato il suo addio dal Milan. Un fuggi fuggi che sembra poter non riguardare solamente il portoghese. Tornando a Leao, 'emittente portoghese Sport.tv ha pubblicato anche altri estratti della stessa intervista dove spiega la sua ultima parte di stagione: "Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza".

 

 

La rivelazione di Leao: "Ho giocato per 5 mesi da infortunato"

Leao ha proseguito: "Ho giocato 4/5 mesi infortunato, con questa sorte di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione. Per me è stata un stagione molto difficile: non ci siamo qualificati in Champions League e avremmo avuto tantissimo tempo per lavorare nel corso della settimana. Per come stavo nella pre-season, sentivo di poter realmente fare la differenza, mi sentivo veramente bene e in fiducia". In conclusione, Leao si offre anche ai club di Premier League: "Qualora ci fosse la possibilità di andarci a giocare sarei veramente contento perché il mio talento sarebbe veramente valorizzato in quel tipo di campionato".

 

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