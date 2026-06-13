Rangnick rinnova con l'Austria, è ufficiale: niente Milan

Ralf Rangnick rinnova con la Federazione austriaca fino a giugno 2028. Niente Milan per l'attuale commissario tecnico della nazionale, che ha scelto di declinare la proposta economica del club rossonero, complice l'ingombrante presenza di Zlatan Ibrahimovic in società. Rangnick aveva chiesto indipendenza e gestione integrale delle squadre (sia la Prima che il settore giovanile) nel suo eventuale ruolo da direttore tecnico rossonero.