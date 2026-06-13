Rangnick rinnova con l'Austria, è ufficiale: niente Milan
Ralf Rangnick rinnova con la Federazione austriaca fino a giugno 2028. Niente Milan per l'attuale commissario tecnico della nazionale, che ha scelto di declinare la proposta economica del club rossonero, complice l'ingombrante presenza di Zlatan Ibrahimovic in società. Rangnick aveva chiesto indipendenza e gestione integrale delle squadre (sia la Prima che il settore giovanile) nel suo eventuale ruolo da direttore tecnico rossonero.
Rangnick, rinnovo con l'Austria e Milan beffato
"I am for Austria" ("io sono per l'Austria"), parola di Ralf Rangnick, che ha reso noto così il suo prolungamento di contratto con la Federazione austriaca. L'avventura continua, scrivono i canali ufficiali della nazionale. Accordo fino al 2028, quando andranno in scena i prossimi Campionati Europei. Per quanto concerne l'allenatore, invece, restano Glasner, Jaissle e Amorim i candidati per la panchina.