Diretta Berlusconi ricoverato: ipotesi leucemia LIVE

MILANO - Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta del secondo ricovero, dopo che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Segui in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'ex premier.

11:25 Il messaggio di Renzi Le parole di Matteo Renzi: "Un abbraccio affettuoso a Silvio Berlusconi. Forza Presidente, ti aspettiamo in Senato". 11:05 Arrivato anche il figlio di Berlusconi Dopo il fratello Paolo, anche il figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al padre ricoverato da ieri in terapia intensiva. 10:55 "Ho parlato con Berlusconi" Le parole del capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli: "Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo". 10:45 Berlusconi, nessun bollettino medico Secondo quanto si è appreso nell'ambiente ospedaliero del San Raffaele, per il momento non sarà emesso alcun bollettino medico sulle condizioni cliniche di Silvio Berlusconi. 10:35 Paolo Berlusconi al San Raffaele Il fratello di Silvio è da poco tornato al San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato da ieri mattina in terapia intensiva. Paolo Berlusconi è entrato dall'ingresso Q1 dell'ospedale milanese, senza rilasciare dichiarazioni. 10:25 "Berlusconi ha passato una notte tranquilla" Le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Ho parlato con il professor Zangrillo questa mattina, mi ha detto che Silvio Berlusconi ha passato una notte tranquilla, le condizioni sono stabili". 10:15 Berlusconi, folla all'esterno del San Raffaele In tantissimi fuori dall'ospedale dove è ricoverato il presidente del Monza e leader di Forza Italia.

10:05 Berlusconi, l'ipotesi leucemia Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. Le indiscrezioni sui dolori e la polmonite che lo affliggono sarebbero dunque delle complicazioni dovute alle sue condizioni attuali. (LEGGI TUTTO) 9:55 Berlusconi vigile e stabile La situazione dell'ex premier rimane complessa ma stabile. La notte è trascorsa senza novità, con il presidente del Monza sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ambienti vicini al Cav che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. Il sistema cardiovascolare e quello respiratorio di Berlusconi sono sotto stress e a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. L'ex premier rimane in terapia intensiva. In mattinata, a quanto si apprende, il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere un punto stampa per illustrare le sue condizioni di salute. San Raffaele - Milano

