Berlusconi, l'incoraggiamento dei giocatori del Monza al loro Presidente

MONZA - L'incoraggiamento più gradito per Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, arriva dalla sua nuova "creatura", quel Monza che ha plasmato insieme ad Adriano Galliani e che lo rende fiero ed orgoglioso. I giocatori, che con il Presidente, hanno un grande rapporto proprio per la vicinanza sempre mostrata alla squadra, hanno voluto creare un messaggio motivazionale, di grande impatto emotivo, realizzando un video diffuso via social.