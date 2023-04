"Berlusconi, ipotesi leucemia: è grave ma stabile"

MILANO - Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta di un nuovo ricovero, dopo che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Emergono ora i primi dettagli sulle condizioni dell'ex premier: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera , avrebbe la leucemia .

Berlusconi ricoverato in ospedale: è in terapia intensiva

"Berlusconi ha la leucemia"

La stessa patologia, sempre secondo quanto riportato, avrebbe causato anche il primo ricovero di 10 giorni fa, con le dimissioni rinviate di qualche giorno per fornire le cure del caso. Le indiscrezioni sui dolori e la polmonite che lo affliggono sarebbero dunque delle complicazioni dovute alle sue condizioni attuali. La situazione verrebbe definita come delicata, ma non drammatica. Berlusconi sarebbe già stato sottoposto alla Pet, al prelievo del midollo e ad altre cure in questi giorni.

Berlusconi stabile e vigile

La situazione dell'ex premier rimane complessa ma stabile. La notte è trascorsa senza novità, con il presidente del Monza sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ambienti vicini al Cav che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. Il sistema cardiovascolare e quello respiratorio di Berlusconi sono sotto stress e a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. L'ex premier rimane in terapia intensiva. In mattinata, a quanto si apprende, il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere un punto stampa per illustrare le sue condizioni di salute.