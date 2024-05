Palladino sul futuro: "Ho un incontro con Galliani, sa che sono ambizioso"

Palladino: "Il mio Monza ha fatto una grande partita"

L'allenatore dei brianzoli ha applaudito i suoi ragazzi per la prestazione offerta contro i bianconcelesti: "Abbiamo fatto una grande partita, sotto tutti i punti di vista. La squadra si è espressa in maniera incredibile. Gli errori nei gol derivano dal nostro coraggio. Può succedere e non mi arrabbio. Mi è piaciuto tutto della squadra. Dopo essere andati di nuovo sotto potevamo mollare invece abbiamo avuto un grande cuore. Meritavamo di più. A Pessina e Colpani lascio tanta libertà, ma lo faccio con tutti. Il nostro gioco è fatto di occupazione dello spazio. Serve avere l'intelligenza di piazzarsi nello spazio giusto. Questi giocatori rendono il nostro lavoro più semplice".

Palladino: "Amo Galliani come dirigente"

Parole al miele per Galliani: "Con lui c'è un grande rapporto, come dirigente lo amo perché mi mette in condizione di lavorare bene e mi dà tanti consigli. Lo chiamo boss perché è davvero un grande in tutto. C'è solo da imparare. Spesso con Galliani condividiamo pensieri tattici, lui è molto curioso".