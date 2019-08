Napoli, Ancelotti: "Confermiamo ultime prestazioni anche con Barcellona"

MIAMI (Stati Uniti) - "Mi auguro che la squadra in queste due partite con il Barcellona possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli in cui abbiamo giocato con personalità. Spero sia così anche con il Barcellona". Carlo Ancelotti mostra particolare ottimismo alla vigilia delle due partite amichevoli contro la formazione blaugrana che si giocheranno negli Stati Uniti. "Abbiamo fatto una preparazione importante - evidenzia Ancelotti - e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello".

Ancelotti: "Serie A più competitiva"

Le vittorie contro Liverpool e Marsiglia, prima della partenza negli Stati Uniti, hanno evidenziato non solo l'ottimo stato di forma della squadra ma anche la sintonia tra tutti i componenti della squadra, compresi i nuovi acquisti Manolas ed Elmas ma il tecnico di Reggiolo smorza gli entusiasmi ricordando che la Serie A "è sempre più un campionato competitivo con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Josè Maria Callejon che inizia la settima stagione con la maglia azzurra. “Queste due partite sono importanti per valutare la nostra condizione. Vogliamo ripetere le ultime prestazioni”, ha detto in conferenza stampa il calciatore iberico.