De Luca: "Il Napoli può tornare ad allenarsi"

NAPOLI - Il Napoli potrebbe tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. Lo riferisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha reso noto come il club di Aurelio De Laurentiis gli abbia chiesto di riprendere l'attività in sicurezza a Castel Volturno: "De Laurentiis mi dice che il Napoli può allenarsi perché a Castel Volturno ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri - spiega De Luca - dividendo la squadra in gruppi che si recherebbero a Castel Volturno in orari diversi tra loro, senza l'uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta alla task force sanitaria ma credo che potremmo accettarla. De Laurentiis, garantisce la ripetizione del tampone due volte la settimana, e ha tutto l'interesse a tutelare la sua squadra". De Luca racconta come è nata la proposta del Napoli: "Ci è arrivata una richiesta dal Calcio Napoli per poter tornare a fare gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi ha mandato una lettera di sollecito e propone una ipotesi di lavoro estremamente interessante. Lo sport e anche gli allenamenti per le attività sportive di squadra non sono previste dal decreto nazionale".

De Luca: "De Laurentiis vuole tutelare la squadra"

"Se vengono garantite, come il presidente ci ha anticipato, tutte le norme di sicurezza, credo che sia ragionevole che nel momento in cui apriamo i cantieri e le fabbriche, possiamo consentire anche gli allenamenti al Napoli Calcio affinché la squadra sia pronta per una eventuale ripresa del campionato, ma per questo ovviamente decide il governo - continua De Luca - De Laurentiis ha detto che ci saranno tamponi ogni settimana. Credo che anche e soprattutto lui abbia interesse a tutelare la sua squadra".