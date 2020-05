"Mertens si è speso tanto per Napoli, pensiamo alla cittadinanza onoraria"

NAPOLI - "Con il Napoli si può pensare di costruire un percorso insieme per conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Parliamo di un ragazzo speciale, ribattezzato 'Ciro' dal sentimento popolare". Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello ha parlato del forte legame che unisce il fuoriclasse belga alla città: "Pensiamo alla cittadinanza onoraria - prosegue - perchè parliamo di un ragazzo sensibile, che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto dentro ma anche fuori dal campo".

Il legame tra Mertens e Napoli

Le parole di Ciro Borriello arrivano in un momento in cui Mertens e Napoli sembrano essere tornati davvero "vicini", anche da un punto di vista calcistico: sono riprese le contrattazioni tra l'agente e la società in chiave rinnovo. Diverso il discorso per quel che concerne la città: l'affetto della gente, ricambiato dal calciatore, sempre in prima linea anche in questioni sociali, è stato sempre particolarmente evidente. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato il bel gesto nei confronti di Umberto: Mertens ha voluto incontrare il bambino aggredito da un branco di adolescenti, consegnandogli la propria maglia autografata.