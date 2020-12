Juve-Napoli si gioca: nello spogliatoio di Gattuso parte la festa

Juve-Napoli andrà giocata e in casa azzurra si esulta. Se sulla sponda bianconera la sentenza sembra essere stata accolta con generale indifferenza, i giocatori di Gattuso invece avrebbero festeggiato negli spogliatoi dello stadio Maradona. La squadra aveva da poco terminato l'allenamento quando ha saputo del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni e non ha trattenuto la felicità sia per il punto di penalizzazione tolto in classifica sia per la possibilità di disputare la partita.