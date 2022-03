Napoli: intera seduta in gruppo per Lozano, recuperato per il Milan

Il Napoli si è allenato questa mattina all'Ssc Napoli Konami Training Center in vista della sfida al vertice casalinga di domenica sera contro il Milan . Incontro in programma alle 20.45 e valido per la 28esima giornata di serie A. Una vittoria, per gli azzurri di Luciano Spalletti , vorrebbe dire vetta solitaria. Tutti gli occhi, domenica, saranno insomma puntati sullo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli: buone notizie per Spalletti dall'allenamento

L'allenamento è iniziato con una fase dedicata al torello, successivamente classica partitella a campo ridotto, quindi lavoro tattico ed esercitazione sui calci piazzati, che potrebbe essere una chiave tattica se la partita contro il Milan di Stefano Pioli fosse bloccata. Arrivano buone notizie per Spalletti: il messicano Lozano ha infatti svolto l'intera seduta in gruppo. Ancora allenamento personalizzato in campo per Malcuit, mentre Tuanzebe ha svolto lavoro interamente in palestra. Sia Lozano sia Anguissa, che già ieri si era unito al gruppo, dovrebbero essere a disposizione di Spalletti per la partita che si svolgerà dopodomani in terra campana. La curva B dello stadio ha chiesto a tutti i tifosi di indossare qualcosa di azzurro, di andare a tifare con la sciarpa della squadra del cuore. Si preannuncia una grande atmosfera.