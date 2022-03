United Colors of Napoli: contro il Milan la tredicesima maglia diversa della stagione

Il matrimonio tra il Napoli e Emporio Armani, annunciato sul finire dello scorso mese di agosto dopo la fine della lunga partnership tra il club azzurro e il precedente sponsor tecnico Kappa, ha rappresentato l’ennesimo colpo di teatro regalato dal presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la sfera del marketing e delle sponsorizzazioni.

Napoli-Milan, attesa per la quarta maglia del "Maradona Game" Poco più di sette mesi dopo, la stagione che vede il Napoli in piena corsa per lo scudetto ha già fatto registrare un curioso record per la storia azzurra, quello del numero di maglie “coniate” da EA7 e indossate da Koulibaly e compagni almeno una volta durante l’annata tra tutte le competizioni. A tre giorni dall’attesissima sfida al vertice del “Maradona” contro il Milan, infatti, è stata annunciata la quarta nata del gruppo “Maradona Game”, ovvero la produzione di maglie che riportano l’effige del leggendario Diego.

Il Napoli fa 13: tutte le maglie stagionali della squadra di Spalletti La tenuta rossa con bordi azzurri e il volto di Maradona accompagnerà i giocatori di Luciano Spalletti nel match che, in caso di vittoria, proietterà il Napoli da solo in testa alla classifica della Serie A, ma soprattutto sarà la 13ª maglia diversa indossata dalla squadra dall’inizio della stagione. La lista comprende le tre maglie classiche utilizzate per il campionato, le altrettante versioni della maglia europea, quella speciale per Halloween con il disegno delle ragnatele, le due con le 'fiamme' e appunto le quattro della 'Maradona Game'.