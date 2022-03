Pioli, lo scherzo del tifoso del Napoli è virale: la sua reazione

Si accende il clima nell'attesa di Napoli-Milan . La super sfida in vetta alla classifica di Serie A , che andrà in scena domenica sera al Maradona tra le due prime della classe, è molto sentita da entrambe le parti. D'altronde c'è molto in palio e anche il tifo è già infuocato. È diventato virale sul web un simpatico siparietto tra Stefano Pioli e un tifoso azzurro, che ha condiviso su Tik Tok il divertente video che lo vede protagonista. Il tecnico rossonero è stato fermato all'ingresso di Milanello da un capannello di appassionati che sono accorsi per caricare la squadra in vista dell'importantissimo scontro diretto. Tra di loro anche un fan azzurro in incognito, che ha incastrato così l 'ex allenatore della Fiorentina e immortalato la sua reazione.

Napoli, il siparietto di Pioli con un tifoso a Milanello

Il Milan si è allenato questa mattina in vista della sfida contro il Napoli. con calcio d'inizio alle 20.45. Alla seduta, come capita spesso, erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. La curiosità era soprattutto per Zlatan Ibrahimovic: non arrivano ottime notizie per lo svedese, anche se una porticina aperta per la sua convocazione resta. Domani rifinitura al mattino, alle 14.30 la conferenza stampa di Pioli. Nell'attesa di sciogliere le riserve, l'allenatore rossonero ne approfitta per farsi qualche sana risata in compagnia dei tifosi. Il video del simpatico siparietto è già virale sui social.