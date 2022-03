Insigne: "C'è grande tristezza. Immortali? Così non ci ricorderà nessuno"

L'ultimo scontro contro una big con la maglia del Napoli è amarissimo per Lorenzo Insigne . Il capitano azzurro non disputa la migliore delle proprie partite contro il Milan, venendo sostituito nel secondo tempo dopo il gol decisivo di Olivier Giroud ed è parso sconsolato ai microfoni di 'Dazn' al termine del match del 'Maradona'.

Insigne: "Una grande delusione"

La corsa allo scudetto è ancora lunga, ma aver perso la possibilità di andare da soli in vetta alla classifica amareggia l'attaccante, in particolare per non aver ripagato l'entusiasmo dei tifosi tornati in massa allo stadio: "Sapevamo che era una grande occasione, ma l'abbiamo sprecata. Abbiamo lottato fino alla fine, siamo molto amareggiati. Dispiace soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto".