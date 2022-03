Napoli-Udinese, inizia la vendita dei biglietti

Da oggi alle 14 sono in vendita i biglietti per assistere a Napoli-Udinese, partita in programma sabato 19 marzo alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. .Non sono previste tariffe speciali, questi sono i prezzi per settore:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 35,00

Distinti anello inferiore € 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00.

Per le prime 48 ore la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher che, per usufruire della priorità nell'acquisto, potranno andare nei punti vendita abilitati o collegarsi al seguente link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215, inserendo nel campo 'Codice promozionale' il numero della fidelity card di 12 cifre, utilizzata per sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2019-2020. In questa fase, si potrà acquistare un solo biglietto a transazione.