Napoli verso Verona: differenziato per Insigne, il capitano a rischio panchina

Nel giorno della diagnosi del nuovo infortunio subito da Alex Meret, rimasto vittima di un’altra frattura ad una vertebra che terrà l’ex portiere della Spal lontano dai campi per diverse settimane, in casa Napoli si è svolta la penultima seduta di allenamento in vista della delicata gara di domenica pomeriggio sul campo del Verona rivelazione di Igor Tudor.

Napoli, a Verona ancora assente Malcuit Come si legge nel report pubblicato sul sito ufficiale della società azzurra, presso l’SSC Napoli Konami Training Center, dopo una prima fase di torello e lavoro tattico, Luciano Spalletti ha sottoposto il gruppo ad esercitazioni su calci piazzati prima della consueta partitella a campo ridotto. Per la gara del "Bentegodi" oltre a Meret sarà sicuro assente anche Malcuit, ancora alle prese con la lesione al soleo. Da valutare invece le condizioni di Axel Tuanzebe, fuori da fine gennaio per lombalgia, ma sulla via del recupero.

Lavoro differenziato per Insigne: Verona a rischio Solo terapie invece per Juan Jesus, che non ha ancora smaltito il risentimento alla coscia e che sarà quasi sicuramente assente contro il Verona. Lavoro differenziato in campo, invece, ma solo in via preventiva, per Lorenzo Insigne. La presenza del capitano dal primo minuto non è certa, ma non per motivi fisici, bensì per possibili novità tattiche che Spalletti sta pensando di apportare alla squadra.