Il Napoli torna da Verona con una vittoria sofferta, ma molto pesante in chiave scudetto. La squadra di Spalletti tiene il passo del Milan e si rimette in carreggiata dopo la sconfitta casalinga subita proprio contro i rossoneri, ma registra l'infortunio di Andrea Petagna .

Napoli, risentimento muscolare per Petagna

L'attaccante ex Spal e Atalanta era entrato in campo al Bentegodi al 90', ma si è dovuto arrendere dopo pochi minuti ad un risentimento muscolare che l'ha costretto ad uscire per fare spazio a Faouzi Ghoulam negli ultimi istanti di gara. Subito dopo la fine del match il club ha diramato una nota ufficiale sul proprio sito: "Andrea Petagna, uscito nel finale di Verona-Napoli, ha accusato un risentimento alla coscia destra" si legge.