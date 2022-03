Verona-Napoli, la Procura federale indaga su cori razzisti

La condanna unanime del mondo del calcio è stata pressoché immediata e ha visto unirsi al coro di sdegno anche la Lega Serie A che nella serata di domenica ha diffuso una nota attraverso il proprio sito ufficiale, affidata alle parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo : “Esprimo totale condanna, a nome dell'intera Lega Serie A, contro lo striscione apparso questa mattina a Verona . In un momento tragico per l’invasione dell'Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione, e bene ha fatto l'Hellas Verona a censurare tale atto. Oggi, in Italia e nel mondo intero, dobbiamo veicolare, con la nostra attività, un messaggio di pace".

Striscione Verona-Napoli, la risposta social di Juan Jesus

Poco dopo la fine della partita vinta 2-1 dalla squadra di Spalletti grazie a una doppietta di Victor Osimhen anche il Verona aveva voluto prendere le distanze dal comportamento di una sparuta frangia della propria tifoseria, prima della replica del difensore del Napoli Juan Jesus sui propri canali social.

Verona-Napoli, aperta inchiesta per cori razzisti

Intanto, in base a quanto appreso dall’Ansa, la stessa Lega Serie A ha fatto sapere che gli ispettori della Procura della Federcalcio hanno sentito e segnalato cori razzisti dei tifosi del Verona durante la partita disputata oggi contro il Napoli allo stadio 'Bentegodi'. Riguardo lo striscione, invece, gli investigatori della Figc non potranno intervenire in quanto lo stesso è stato esposto in una zona esterna allo stadio nella quale non può essere applicato il codice di giustizia sportiva per eventuali sanzioni.