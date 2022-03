Koulibaly stronca i tifosi del Verona: "Vi serve un cervello"

Koulibaly e la dura replica ai tifosi del Verona

Il difensore senegalese, in campo da capitano a Verona per l'assenza di Insigne dalla formazione titolare, ha pubblicato una Story che ha ripreso l’originale esultanza di Victor Osimhen che ha fotografato i tifosi azzurri al seguito, ma anche una sull’esultanza di gruppo. Non poteva mancare, poi, un duro commento sulla vergogna vista a Verona nella mattinata di domenica. Koulibaly si è limitato a inquadrare quelle coordinate in una foto mozzafiato del Golfo, sovrastata da un cuore azzurro e da poche parole in inglese, ma molto significative: “Take this, you need” ("Prendetelo, vi serve") ha scritto KK, con in mezzo un disegno di un cervello.