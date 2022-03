Napoli, per Petagna distrazione muscolare alla coscia

Petagna: ko il primo cambio di Osimhen

Petagna è il primo cambio per il titolare Victor Osimhen. La sua assenza crea sicuramente qualche problema all'allenatore Luciano Spalletti in vista delle prossime partite. Quest'anno, l'attaccante del Napoli ha giocato 22 partite, spesso non dall'inizio, segnando tre reti. I suoi gol sono arrivati alle 2a giornata contro il Genoa, alla 21a contro la Sampdoria (contro le due genovesi sono due segnature da sei punti) e alla 24a contro Venezia. Ci sono poi 7 presenze in Europa League e 1 in Coppa Italia, dove ha anche segnato. Di sicuro l'Europa League è stato il suo palcoscenico principale quest'anno: nella competizione ha infatti fornito tre assist. Uno pure in Coppa Italia.

Napoli: troppi infortuni muscolari

Non è sicuramente una stagione fortunata a livello muscolare per il Napoli. Quest'anno, con quello di Petagna, se ne contano infatti 20. I partenopei sono decisamente in testa in quella speciale classifica tra le sette sorelle. Ce ne sono stati in tutti i reparti: Manolas e Koulibaly, Fabian, Malcuit, Ounas, Insigne, Osimhen, Mario Rui, Zielinski. Pochi quelli che ne sono stati immuni: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Elmas e Mertens. Va detto che quest'anno sono cresciuti in generale gli infortuni di tipo muscolare.