Il Napoli si prepara all'Udinese: si ferma Ounas

Il Napoli prepara la sfida all’Udinese (valevole per la trentesima giornata di Serie A), in programma domani – sabato 19 febbraio – allo stadio “Diego Armando Maradona" alle 15. Nell’allenamento di questa mattina, tenutosi al Konami Training Center di Castel Volturno, si è fermato Adam Ounas. Il trequartista algerino, come riportato dal club partenopeo “ha svolto solo parte della seduta per un affaticamento alla coscia sinistra”.