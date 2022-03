Maradona, un'altra statua ad Acerra per ricordare la partitella benefica di 37 anni fa

Sono trascorsi esattamente 37 anni quando Diego Armando Maradona si rese protagonista di un gesto di assoluta generosità. Ad Acerra, nell’hinterland napoletano, il Diez accettò di partecipare ad una partita amichevole, disputata in un campetto della cittadina per raccogliere fondi, alla fine 150 milioni di lire, allo scopo di aiutare la famiglia di un bambino malato del luogo a pagarsi un’operazione maxillo-facciale.

Diego e la statua in suo onore per quel gesto di generosità di 37 anni fa

Per ricordare quel giorno del 18 marzo 1985, verrà inaugurata una nuova statua statua (oltre a quella "svelata" lo scorso novembre all'ingresso dell'ex stadio San paolo) dedicata proprio a Diego, prodotta e modellata dalla Fonderia Nolana Del Giudice e verrà posizionata nel punto preciso in cui Maradona segnò un gol in quello che, oggi, si è trasformato un parco urbano.

Domenica, all’inaugurazione, anche gli ex Napoli Puzone e Bruscolotti

La cerimonia di inaugurazione è in programma domenica, a partire dalle 10,30. A partecipare, oltre al sindaco Raffaele Lettieri, anche gli ex giocatori del Napoli Peppe Bruscolotti e Pietro Puzone, acerrano doc, che invitò Diego a giocare quella partita.