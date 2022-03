Napoli, Di Lorenzo infortunato: il terzino salta gli spareggi mondiali con l'Italia

Giovanni Di Lorenzo salterà la - fondamentale - fase di spareggi dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022. come rende noto proprio la Figc: "Dopo i controlli clinici effettuati questa mattina a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare della Nazionale e farà quindi subito ritorno al club di appartenenza per le cure del caso".

Di Lorenzo out per gli spareggi Mondiali dopo Napoli-Udinese

Il forte sospetto di quello che poi è stato il triste responso, era già balenato al momento della sua sostituzione nel match di ieri tra Napoli e Udinese. Uscito di scena per un trauma contusivo del ginocchio destro, sostituito dal giovane Zanoli. A questo punto, per sostituirlo, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini farà ricadere la propria scelta tra il milanista Davide Calabria e lo juventino Mattia De Sciglio.

Italia, il sostituto sarà uno tra Calabria e De Sciglio

Di Lorenzo, a Euro 2020, divenuto un pilastro per il "Mancio", che puntava molto su di lui e che ora sarà chiamato a gestire questa brutta tegola. In vista, anzitutto, su Italia-Macedonia del Nord, match in programma giovedì 24 marzo al "Renzo Barbera" di Palermo (con fischio d'inizio alle 20,45), che fungerà da "pass" per l'eventuale finale (in trasferta) contro la vincente di Portogallo-Turchia.