Laporta: "Festeggiamenti a Napoli? Mi sono lasciato andare"

Sempre a modo e tranquillo sugli spalti, ma quando c'è da festeggiare nel privato Joan Laporta è senza freni. Lo sanno bene dalle parti di Napoli , dove il presidente del Barcellona si è dato alla pazza gioia dopo il triplice fischio del match vinto 4-2 al Maradona in Europa League. Salti di gioia e danza liberatrice per il numero uno blaugrana che nel giro di pochi minuti è finito sotto l'occhio giudicatore del web. Lo sfogo del catalano è infatti finito in rete in un video del quale non era a conoscenza, immagini che in un primo momento potevano creare discussioni e polemiche. A un mese dall'accaduto, Laporta ha voluto precisare: "Non volevo offendere nessuno, cerco sempre di comportarmi bene".

Laporta: "Napoli? In privato ti lasci andare"

Nel corso di un lunga intervista rilasciata ai microfoni del Mundo Deportivo, Laporta ha tenuto a precisare che le immagini rimbalzate sul web sui suoi festeggiamenti a Napoli erano private: "Cerco sempre di comportarmi bene e mi comporto bene, ma poi in privato cerco di festeggiare a modo mio con i miei amici. Qualcuno ha postato quel video di Napoli e non posso farci niente, hanno rubato quel momento e non succede nulla. Non era niente di speciale, non volevo offendere nessuno. Ho festeggiato così a Napoli, in Turchia e a Madrid. Mi godo questi momenti e cerco di celebrarli con chi mi è vicino".

Laporta: "A Madrid grande festa, ma con rispetto"

Le immagini di un Laporta euforico a Napoli sono tornate in mente ai giornalisti del Mundo Deportivo dopo quanto visto al Santiago Bernabeu. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Real Madrid, il presidente del Barcellona si è dato ai festeggiamenti in campo e negli spogliatoi: "È la tipica festa che si fa quando si vince una partita, con i giocatori che festeggiano con la musica alta negli spogliatoi. Noi della dirigenza abbiamo fatto una foto, credo che non abbia infastidito nessuno. Veniamo da un periodo che non è andato bene e questo successo conferma che siamo sulla strada giusta. Quella foto non aveva intenzione di offendere nessuno, col Real Madrid ci siamo sempre rispettati e sempre ci rispetteremo".